При крушении Boeing 707 в Иране выжил только один человек

14.01.2019 12:01



Стало известно, что в результате крушения Боинга, которое произошло под Тегераном, смог выжить только один человек, которым оказался инженер самолета. Информация об этом поступила от управления по чрезвычайным ситуациям Ирана. Как сообщалось ранее, сам самолет является собственностью армии Ирана. В момент катастрофы, которая согласно предварительной информации, произошла из-за ошибки пилота, на его борту находилось шестнадцать человек.