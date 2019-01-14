В украинских тюрьмах находится несколько сотен россиян

14.01.2019 11:33



Стало известно, сколько граждан России сидит в украинских тюрьмах, передает РИА Новости. Как сообщил заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов, их число составляет около четырех сотен человек. При этом, по его словам, эта цифра может быть не до конца объективной, поскольку Украина не всегда сообщает о задержаниях. Собственно обмен такой информацией предусматривается консульской конвенцией, которую ранее заключили страны.