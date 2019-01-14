Раненному мэру Гданьска перелили двадцать литров крови

14.01.2019 09:51



Прооперирован раненый во время благотворительного концерта мэр польского Гданьска Павел Адамович, информирует РИА Новости. По словам медиков, операция длилась пять часов, и состояние пациента, который получил серьезную травму сердца, оценивается как «очень, очень тяжелое».

Напомним, что 13 января на Адамовича напал местный житель, прокричавший, что его ложно обвинили в преступлении, а в тюрьме его несправедливо пытали. Однако позднее выяснилось, что к ответственности он привлекался за грабеж четырех банков.