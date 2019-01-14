Мэр Гданьска пострадал во время концерта

14.01.2019 07:14



Во время благотворительного концерта в польском Гданьске, мужчина выбежал на сцену и напал на мэра города Павла Адамовича. Злоумышленник стал выкрикивать обвинения в адрес прошлой администрации города, после чего нанес мэру несколько ударов ножом. Адамович был доставлен в больницу, где ему была проведена срочная операция, однако его состояние остается тяжелым. Одно ранение пришлось в живот, второе в область сердца.

Полиция задержала нападавшего. По словам правоохранительных органов, это 27-летний поляк, который ранее был арестован и приговорен к 5,5 годам лишения свободы за ограбление пяти гданьских банков. Злоумышленник счел назначенное ему наказание слишком суровым и решил отомстить властям, пишет РИА Новости.