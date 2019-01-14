Рота ВСУ в полном составе отказалась воевать на Донбассе

14.01.2019 06:47



Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что одна из рот ВСУ отказалась участвовать в военных действиях на Донбассе. Речь идет о второй роте третьего батальона 59-й мотопехотной бригады. Как сообщил информированный источник, военнослужащие отказались воевать, так как, по словам их командира, бойцы "ждут ротации и хотят вернуться домой живыми". В настоящее время представители украинской военной службы правопорядка пытаются разобраться в ситуации. По данным источника, командир роты, а также командиры взводов задержаны, пишет РИА Новости.