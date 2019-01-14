Трамп пригрозил Турции разорением

14.01.2019 06:22



В том случае, если Турция ударит по позициям сирийских курдов на территории САР, Соединенные штаты предпримут против нее серьезные экономические меры, которые истощат страну. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter. Данная угроза прозвучала после того, как Трамп анонсировал начало вывода американского контингента из Сирии. Вместе с тем, Трамп подчеркнул, что не желает возникновения ситуации, при которой курды могут спровоцировать турецкую сторону на агрессию, пишет RT.