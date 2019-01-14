МИД Германии ответил послу США на заявление о санкциях против немецких компаний

14.01.2019 06:07



МИД Германии прокомментировал заявление посла США Ричарда Гренелла о том, что Соединенные штаты могут ввести санкционные ограничения в отношении тех немецких компаний, которые задействованы в проекте строительства российского газопровода "Северный поток - 2". Так, представитель МИД ФРГ посоветовал компаниям, которые получили соответствующие письма от Гренелла, не реагировать на данные письма и не отвечать на них. В МИДе сочли данные послания провокацией со стороны США, пишет ТАСС.