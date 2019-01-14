В РПЦ ответили на призыв Порошенко показать томос

14.01.2019 05:48



Во время демонстрации томоса выданного Константинополем, президент Украины Петр Порошенко предложил Русской православной церкви и Украинской православной церкви Московского патриархата доказать свою каноничность и показать свой томос. Официальный представитель УПЦ прокомментировал данное заявление. По его словам, у РПЦ, также как и у Константинопольского патриархата, не может быть никакого томоса, так как они были созданы на основании созыва Соборов, пишет РИА Новости.