Многие путают эту гусеницу со змеей

14.01.2019 01:54



Глядя на этот фотоснимок многие решат, что это змея. Но если хорошо рассмотреть изображение станет понятно, что в ней есть что-то необычное - короткое тело, заканчивающееся головой рептилии. Не пугайтесь! В действительности это не змея. Hemeroplanes triptolemus – гусеница, которая только похожа на змею.

Это одна из разновидностей бабочек, но эволюционное чудо этого насекомого сделало его похожим на настоящую змею. Своим внешним видом гусеница частенько обманывает как любопытных путешественников, так и хищников. В состоянии покоя, когда поблизости нет энтомологов или туристов с камерами, гусеница будет спокойно есть листья или спать на ветвях деревьев. Но во время опасности она преображает свой внешний вид, перевоплощаясь в змею. Безвредная гусеница может даже имитировать нападение на возможного хищника.

Hemeroplanes – моль из семейства Бражников, обитающая в Южной Америке, Африке и Центральной Америке. В личиночной форме она способна расширять передние сегменты тела, чтобы быть похожей на змею, дополняя свой внешний вид чешуйками похожими на чешуйки рептилии и страшными глазами.

Но, как и все гусеницы, по прошествии некоторого времени Hemeroplanes сбрасывает свою маскировку, и превращается в бабочку.