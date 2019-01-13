Трамп заявил, что не скрывает деталей переговоров с Путиным

13.01.2019 11:13



Президент США Дональд Трамп ответил на обвинения, опубликованные в американском издании The Washington Post, в том, что он пытался скрыть детали своего разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Трамп заявил, что ему нет нужды что-либо скрывать. Американский президент подчеркнул, что переговоры с мировыми лидерами входят в его должностные обязанности, и в связи с этим он провел много переговоров с президентами других стран тет-а-тет. Но, почему-то, ажиотаж вызвала только встреча с российским лидером, пишет РБК.