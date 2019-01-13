США угрожают немецким компаниям санкциями из-за "Северного потока - 2"

13.01.2019 10:38



США могут ввести санкционные ограничения в отношении немецких компаний, которые заняты в проекте "Северный поток - 2". Такая информация поступила от посла США в Германии Ричарда Гренелла. По его словам Соединенные штаты категорически недовольны строительством российского газопровода и считают его серьезной геополитической угрозой как для самих Штатов, так и для Европейского союза. Гренелл подчеркнул, что эту позицию США "широко поддерживает" и мировое сообщество, пишет РИА Новости.