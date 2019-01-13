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На Украине считают опасным избрание президентом страны Зеленского

13.01.2019 10:26
На Украине считают опасным избрание президентом страны Зеленского

Украинский политолог Михаил Погребинский оценил возможные последствия избрания на пост президента Украины шоу-мена Владимира Зеленского. По его словам, нахождение на таком ответственном посту человека, который не имеет представления о том, как управлять страной, может привести к опасным последствиям. Погребинский считает, что из-за отсутствия политического опыта, а также "устойчивых мировоззренческих установок" Зеленский может попасть под влияние "опытных интриганов", пишет RT.

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11:42 0 0
Dmitrii:

Одного холуя сионизма Вальцмана, поменяют на другого.

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