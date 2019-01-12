12.01.2019 10:42



Издание Financial Times, ссылаясь на собственный источник, который пожелал остаться анонимным, сообщило, что дочь президента США Иванка Трамп может возглавить Всемирный банк. Так, отставка нынешнего президента группы Всемирного банка Джима Ён Кима назначена на 1 февраля. А уже к середине февраля группа планирует определиться с кандидатом, который займет эту должность. Также, в числе претендентов на освободившийся пост называется и бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, пишет РИА Новости.