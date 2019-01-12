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Шатдаун в США побил рекорд по длительности

12.01.2019 10:14
Шатдаун в США побил рекорд по длительности

Нынешний шатдаун в США является самым продолжительным в истории Штатов. Предыдуший шатдаун состоялся при Билле Клинтоне в 1995-1996 годах и длился 21 день. Для президента Соединенных штатов Дональда Трампа эта приостановка деятельности правительства уже третья. Первый раз шатдаун произошел в январе 2018 года и продлился три дня, второй шатдаун продлился меньше суток. Данная ситуации сложилась из-за того, что Трамп и демократы не могут придти к соглашению по вопросу финансирования строительства стены на границе с Мексикой, против которой выступают демократы. Вместе с тем, Дональд Трамп может ввести в стране чрезвычайное положение, которое позволит президенту взять денежные средства на стену из бюджета любых ведомств, пишет РБК.

Дональд Трамп нашел деньги на стену с Мексикой
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