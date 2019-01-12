В Иркутской области сошли с рельсов 29 грузовых вагонов

12.01.2019 09:53



Как сообщили в пресс-службе МЧС по Иркутской области, 12 января 29 грузовых вагонов с углем сошли с рельсов на перегоне Делюр–Тыреть Восточно-Сибирской железной дороги в Заларинском районе. В настоящее время в районе аварии проводятся восстановительные работы, движение поездов перекрыто. Пострадавших во время инцидента нет. По факту аварии проводится служебная проверка, которая выявит причины произошедшего. Также, проверку проводит Управление СК по региону. Причины аварии не называются, пишет РИА Новости.