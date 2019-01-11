В Новой Москве ввели карантин из-за бешенства

11.01.2019 22:34



Мэр Москвы Сергей Собянин специальным указом ввел карантинный режим в одном из поселений Новой Москвы. Речь идет о поселении Щербинка, в котором обнаружено заболевшее бешенством домашнее животное. Так, заболевшее животное было обнаружено 9 января текущего года. Как следует из опубликованной на официальном сайте столичного градоначальника информации, режим карантина будет длиться на территории поселения до 10 марта, пишет РИА Новости.