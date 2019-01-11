В Дагестане ликвидировали боевиков, напавших на сотрудников ДПС

11.01.2019 22:04



По сообщению правоохранительных органов, 11 января на участке трассы Кизилюрт - Махачкала недалеко от селения Агачаул Карабудахкентского района Дагестана ликвидированы трое боевиков, которые устроили перестрелку с сотрудниками ДПС. Известно, что злоумышленники передвигались в автомобиле ВАЗ 2107, а на требования сотрудников ДПС остановиться открыли огонь из автоматов. В результате перестрелки были уничтожены трое пассажиров автомобля, личности который в настоящее время пытаются установить, пишет РИА Новости. Также полиция проверяет уничтоженных боевиков на причастность к совершению других правонарушений.