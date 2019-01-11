Белорусов начали готовить к защите независимости

11.01.2019 19:59



Глава Белоруссии Александр Лукашенко выступил с «громким» заявлением, сообщив, что в ближайшие пару лет независимость его страны будет опробована «на зуб», сообщает «Lenta.ru». Президент Белоруссии подчеркнул, что не только лишь наступивший, но и последующий год будет сложным для всей страны, поскольку страна будет в определенном смысле «подтверждать свою независимость», о которой политики так громко говорят в последние года. Однако он не уточнил кто и каким образом подвергнет самодостаточность страны «тестированию».