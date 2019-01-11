Аппарат «Чанъэ-4» отправил на Землю панорамные фото лунной поверхности

11.01.2019 16:06



Снимки поверхности Луны были высланы на Землю китайским аппаратом «Чанъэ-4», сообщает ИА REGNUM. Съемки лунной поверхности были проведены топографической камерой аппарата. Снимок лунной местности, был передан через спутник-ретранслятор «Цюэцяо». Китайские специалисты уже проанализировали местность, располагающуюся вокруг аппарата. Ранее китайский аппарат «Чанъэ-4», доставил на Луну земные биоматериалы различных видов.