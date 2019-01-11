Все карты "Тройка" в виде наклеек раскуплены пассажирами

11.01.2019 15:06



Поступившая в продажу партия обновленных карт «Тройка», в виде наклеек и вкладышей, была распродана пользователям общественного транспорта Москвы, сообщает molnet.ru. Через некоторое время в продаже появится следующая партия обновленных транспортных карт. Уникальную карту «Тройка» можно будет купить в специальных магазинах на станциях метро «Маяковская» и «Трубная», а также на стойках «Живое общение». Самая первая партия уникальных карт была распродана за первый день продаж.