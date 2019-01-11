В России можно будет сбивать гражданские самолеты

11.01.2019 13:30



На территории России разрешат сбивать гражданские самолеты, которые перевозят пассажиров. Как пишут «Известия» со ссылкой на сообщение Минобороны, речь идет о бортах, которые нарушат воздушную границу Российской Федерации. Как уточняется, цель документа с соответствующим содержанием – устранение противоречий в сегодняшнем законодательстве.

Как уточняется, прибегать к столь кардинальным мерам можно будет только тогда, когда преднамеренное крушение самолета может привести к экологической катастрофе, массовой гибели людей либо повреждению стратегических важных объектов. Бесспорно, перед нанесением удара ВС РФ неоднократно будут предупреждать нарушителя.