Дональд Трамп нашел деньги на стену с Мексикой

11.01.2019 11:56



Главе США Дональду Трампу доложили, что он может «взять деньги» для строительства стены на границе с Мексикой, пользуясь неиспользованными финансами, которые предназначаются для гражданских инженерных работ всей страны, передает Газета.ру со ссылкой на NBC News. Как отмечается, об этом главу государства проинформировали чиновники Пентагона.

Если говорить более подробно, то у Трампа будет возможность взять для строительства стены сумму 13,9 млрд. Эти деньги предназначались в том числе, и для пострадавших от стихийных бедствий районов.