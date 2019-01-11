Названа последняя воля Криса Кельми

11.01.2019 11:37



Стало известно последнее желание Криса Кельми, который скончался в результате остановки сердца после новогодней ночи. Как передает Газета.ру со ссылкой на EG.ru, ее исполнят наследники артиста. В своем завещании артист попросил развеять свой прах над Атлантикой (ранее он был кремирован в российской столице).

Напомним, что траурная церемония прошла на Никольском кладбище Москвы. На нее, как выяснилось позднее, не пустили друзей музыканта. Такова была воля его семьи.