Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
11 ЯНВ, 08:45 МСК
USD (ЦБ)    66,8605
EUR (ЦБ)    77,2105

11 ЯНВ, 08:45 МСК
USD (ЦБ)    66,8605
EUR (ЦБ)    77,2105

Настенная оптическая иллюзия

11.01.2019 07:55
Настенная оптическая иллюзия

Каждый человек любит хорошую оптическую иллюзию. Большинство людей, впервые столкнувшись с ними, как дети мгновенно замирают. И большинство из нас никогда не перерастает их. Тем не менее, хотя иллюзии восприятия забавны, они также имеют важные философские последствия. Они ясно и недвусмысленно показывают нам, что мы не воспринимаем мир вокруг нас напрямую. Одной из таких показательных иллюзий является "настенная иллюзия", созданная художницей Викторией Скай. Она получила приз, как "Лучшая иллюзия 2017 года".

Верьте или нет, все горизонтальные линии идеально параллельны. Чтобы доказать это себе, просто покоситесь на изображение или посмотрите на него сбоку и прищурьтесь. Обратите внимание, что даже после того, как вы полностью убедитесь, что линии параллельны, иллюзия продолжает работать. Это еще раз доказывает, что восприятие в значительной степени непроизвольно и во многих отношениях отделено от нашего абстрактного знания о мире, пишет Nautilus.

Оптическая иллюзия: волна или зигзаг?
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?
Экономика

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?
События и факты 5

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас
События и факты 2

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен
Политика 1

Выборы 2019 года, которые будут иметь значение для мировой политики

Выборы 2019 года, которые будут иметь значение для мировой политики
Политика 3

В какой космос летит «Роскосмос» и зачем России Луна

В какой космос летит «Роскосмос» и зачем России Луна
Наука и технологии 4

Узнай, страна

В Тамбовской области прошла успешные испытания «Система-112»

В Тамбовской области прошла успешные испытания «Система-112»

В Краснодарском крае на новогодних каникулах-2019 приняли более 670 тысяч туристов

В Краснодарском крае на новогодних каникулах-2019 приняли более 670 тысяч туристов

В Москве открыли новую платформу "Карачарово" на Горьковском направлении МЖД

В Москве открыли новую платформу

В Волгоградской области запустили первое в России производство жидкости для защиты двигателей

В Волгоградской области запустили первое в России производство жидкости для защиты двигателей

Новости СМИ

Новости дня

08:25 На Украине в два раза сократилась пенсия На Украине в два раза сократилась пенсия
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
07:38 Почему употребление большего количества углеводов может быть полезно для здоровья? Почему употребление большего количества углеводов может быть полезно для здоровья?
07:13 Бензин в России подорожал на 9,4% за прошлый год Бензин в России подорожал на 9,4% за прошлый год
06:56 Павленского признали виновным в поджоге банка во Франции Павленского признали виновным в поджоге банка во Франции
06:30 Специалисты подсчитали степень обнищания украинцев за пять лет Специалисты подсчитали степень обнищания украинцев за пять лет
05:53 США подтвердили намерение снять санкции с компаний Дерипаски США подтвердили намерение снять санкции с компаний Дерипаски
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
05:38 В России начали продавать яйца в упаковках по девять штук В России начали продавать яйца в упаковках по девять штук

Узнай, страна!

10 ЯНВ, 17:03 В Тамбовской области прошла успешные испытания «Система-112» В Тамбовской области прошла успешные испытания «Система-112»
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
10 ЯНВ, 16:50 В Краснодарском крае на новогодних каникулах-2019 приняли более 670 тысяч туристов В Краснодарском крае на новогодних каникулах-2019 приняли более 670 тысяч туристов
10 ЯНВ, 16:41 В Москве открыли новую платформу "Карачарово" на Горьковском направлении МЖД В Москве открыли новую платформу "Карачарово" на Горьковском направлении МЖД
10 ЯНВ, 16:04 В Волгоградской области запустили первое в России производство жидкости для защиты двигателей В Волгоградской области запустили первое в России производство жидкости для защиты двигателей
10 ЯНВ, 14:21 200 деловых мероприятий: Агентство развития и инвестиций Омской области меняет вектор 200 деловых мероприятий: Агентство развития и инвестиций Омской области меняет вектор
09 ЯНВ, 10:43 В Новгородской области создан первый индустриальный парк «Преображение» В Новгородской области создан первый индустриальный парк «Преображение»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter