Настенная оптическая иллюзия

11.01.2019 07:55



Каждый человек любит хорошую оптическую иллюзию. Большинство людей, впервые столкнувшись с ними, как дети мгновенно замирают. И большинство из нас никогда не перерастает их. Тем не менее, хотя иллюзии восприятия забавны, они также имеют важные философские последствия. Они ясно и недвусмысленно показывают нам, что мы не воспринимаем мир вокруг нас напрямую. Одной из таких показательных иллюзий является "настенная иллюзия", созданная художницей Викторией Скай. Она получила приз, как "Лучшая иллюзия 2017 года".

Верьте или нет, все горизонтальные линии идеально параллельны. Чтобы доказать это себе, просто покоситесь на изображение или посмотрите на него сбоку и прищурьтесь. Обратите внимание, что даже после того, как вы полностью убедитесь, что линии параллельны, иллюзия продолжает работать. Это еще раз доказывает, что восприятие в значительной степени непроизвольно и во многих отношениях отделено от нашего абстрактного знания о мире, пишет Nautilus.