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Почему употребление большего количества углеводов может быть полезно для здоровья?

11.01.2019 07:38
Почему употребление большего количества углеводов может быть полезно для здоровья?

Проведенный под руководством ученых Новой Зеландии научный обзор показал, что люди с высоким содержанием клетчатки в рационе питания - особенно цельных злаков - имеют более низкие показатели ряда хронических заболеваний, связанных с питанием.

Так, исследование показало, что частота сердечных заболеваний, включая смерть, рак толстой кишки и диабет типа 2 были ниже у людей, которые едят по крайней мере 25 г клетчатки каждый день. И эти преимущества увеличились с приемом большего количества углеводов.

Большинство людей потребляют около 20 г клетчатки каждый день. Ученые заявили, что исследование, в котором рассматриваются данные за 40 лет, направлено на разработку новых глобальных рекомендаций по потреблению клетчатки.

Серия систематических обзоров и мета-анализов, опубликованных в журнале "Ланцет", свидетельствует о 15-30% снижении смертности от всех причин и сердечно-сосудистой смертности при сравнении людей, потребляющих наибольшее количество клетчатки, с теми, кто ест ее меньше всего. Употребление продуктов, богатых клетчаткой, также позволило снизить заболеваемость ишемической болезнью сердца, инсультом, диабетом типа 2 и колоректальным раком на 16-24%. На 1000 участников это воздействие привело к 13 меньшим смертям и 6 меньшим случаям ишемической болезни сердца.

Кроме того, мета-анализ клинических испытаний показал, что увеличение потребления клетчатки связано с меньшей массой тела и более низким уровнем холестерина по сравнению с меньшим потреблением клетчатки.

"Наши результаты дают убедительные доказательства того, что рекомендации по питанию должны быть сосредоточены на увеличении потребления пищевой клетчатки и замене рафинированных зерен цельными зернами. Это снижает риск заболеваемости и смертности от целого ряда серьезных заболеваний", - говорит профессор Джим Манн из Университета Отаго, один из авторов исследования.

А доктор Кэтрин Брэдбери, эпидемиолог по вопросам питания Оклендского университета, которая не участвовала в исследовании, заявила, что имеются убедительные доказательства того, что более высокие уровни потребления цельнозерновых продуктов связаны с более низким риском развития рака кишечника и меньшей массой тела, пишет портал nzherald.co.

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