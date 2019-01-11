Павленского признали виновным в поджоге банка во Франции

11.01.2019 06:56



Художник-акционист Петр Павленский, который в 2017 году получил политическое убежище во Франции, признан виновным в умышленном поджоге здания одного из французских банков. Суд Франции назначил Павленскому наказание в виде лишения свободы на три года, два из которых являются условными, а учитывая, что виновный пребывал в тюрьме до суда в течении 11 месяцев, он был отпущен в зале суда.

Оксана Шалыгина, которая является гражданской супругой Павленского, также признана виновной по данному делу и также оставлена на свободе, но в течение пяти месяцев женщина должна будет носить электронный браслет.

Еще, по решению суда, супруги должны будут выплатить штраф, общая сумма которого составляет порядка €4000. Тем не менее Павленский уже заявил, что не собирается выплачивать данный штраф, пишет РИА Новости.