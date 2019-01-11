Специалисты подсчитали степень обнищания украинцев за пять лет

11.01.2019 06:30



Член "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук представил мнение экспертов о состоянии уровня доходов населения Украины. Так, по предоставленным данным, уровень прожиточного минимума на Украине, а также минимальный размер пенсионных начислений сократились за пятилетний период в 2,2 раза. Вместе с тем, средняя заработная плата по стране составляет порядка $320,9, против $408,6 пять лет назад. Однако, по мнению экспертов, такая цифра получается из-за того, что чиновники и менеджеры государственных предприятий получают миллионы гривен в год, в то время, как основная часть населения страны стремительно нищает. Этому способствует, в том числе и рост тарифов на топливо. Власти же, которые по словам Медведчука обещали населению зарплаты в €1000, называют минимальную зарплату в $150 одним из величайших достижений Украины, пишет газета Известия.