США подтвердили намерение снять санкции с компаний Дерипаски

11.01.2019 05:53



Компании российского бизнесмена Олега Дерипаски En+, "Русал" и "Евросибэнерго" будут исключены из списка санкционных ограничений Соединенных штатов. С таким заявлением выступил глава Министерства финансов США Стивен Мнучин. По его словам, вышеназванные компании предоставят США всю исчерпывающую информацию об их деятельности, а также гарантии того, что Дерипаска не сможет восстановить контроль над ними. Мнучин подчеркнул, что его ведомство будет тщательно следить за деятельностью компаний. И если будет обнаружено нарушение договоренностей, сакционные ограничения могут быть восстановлены, пишет Коммерсант. Ранее, Олег Дерипаска сократил свою долю акций в данных компаниях для того, чтобы вывести их из-под санкций США.