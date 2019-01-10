Xiaomi представила свои новые смартфоны

10.01.2019 22:45



Китайская компания Xiaomi представила два своих новых смартфона: Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro. Так, смартфон Redmi Note 7 оснащен 6,3-дюймовым жидкокристаллическим дисплеем, двойной основной камерой с суммарным разрешением 48 мегапикселей, фронтальной камерой с 13-мегапиксельными датчиками, однокристальным процессором Snapdragon 660, батареей емкостью 4 тыс. мА/ч, а также разъемом USB-C, который поддерживает функцию быстрой зарядки, и портом для наушников. Стоимость смартфона, за модель с 3Гб оперативной памяти и 32Гб постоянной, составит $150, за модель 4/64 - $175, а версия телефона 6/64 обойдется покупателю в $205. Продажи нового смартфона начнутся 15 января. Redmi Note 7 Pro, продажи которого стартуют в феврале, не будет сильно отличаться от Redmi Note 7, пишет газета Известия.