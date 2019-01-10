Дональд Трамп не поедет на экономический форум в Давосе

10.01.2019 22:20



Президент Соединенных штатов Дональд Трамп не будет присутствовать на экономическом форуме в Давосе. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter. По его словам, хотя это мероприятие является очень важным, но, к сожалению, из-за проблем безопасности США, а также из-за проблем с бюджетом страны, он вынужден отменить свой визит. Трамп принес свои извинения организаторам форума и пожелал мероприятию успехов, пишет РИА Новости.