Павел Дуров ликвидирует компанию, внесенную в реестр Роскомнадзора

10.01.2019 21:48



Российский предприниматель Павел Дуров принял решение ликвидировать свою компанию Telegram Messenger LLP, внесенную в реестр Роскомнадзора. Эти данные получены из британского государственного реестра юридических лиц, в который внесена данная компания, официально зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Вместе с тем, эксперты полагают, что это никак не повлияет на отмену блокировки мессенджера Telegram в России. По мнению экспертов такое решение может иметь отношение к выпуску криптовалюты или выходу Великобритании из Евросоюза, пишет РБК. Сам Дуров от комментариев отказался.