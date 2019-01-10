Госдума рассмотрит законопроект о запрете передачи Японии Курильских островов

10.01.2019 21:26



На рассмотрение в Государственную думу внесен законопроект, запрещающий передачу Японии Курильских островов. Проект закона внесен в Думу депутатом от фракции ЛДПР Сергеем Ивановым. По его словам, данный законопроект разработан в ответ на поправки принятые Парламентом Японии к закону о северных территориях страны, в которых Япония закрепляет за собой права на владение четырьмя спорными Курильскими островами, а также указывается, что Япония обязана предпринять все возможные усилия для их возвращения, пишет ТАСС.