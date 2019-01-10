Движение транспорта по Тушинскому тоннелю полностью восстановлено

10.01.2019 20:49



Как сообщили в официальном Twitter Центра организации дорожного движения, вновь запущено движение автотранспорта по Тушинскому тоннелю после ликвидации последствий произошедшего затопления. Так сегодня утром Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе был затоплен из-за прорыва дамбы Канала имени Москвы. В момент аварии в тоннеле не было машин, поэтому в результате данного происшествия никто не пострадал, пишет Москва 24.