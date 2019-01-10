Помпео заявил о готовности Трампа возобновить военные действия в Сирии

10.01.2019 20:00



Госсекретарь США Майк Помпео сделал заявление, согласно которому Дональд Трамп решительно выразил готовность возобновить военные действия в Сирии, осуществляемые армией Америки, сообщает RT. Вашингтон не хочет подобного развития событий и всячески выражает надежду в отношении того, что президенту США не придется предпринимать подобных действий. Тем не менее, авиационные бомбардировки на Ближнем Востоке политики из Вашингтона приостанавливать не намерены.