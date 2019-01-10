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Фондовый рынок Южной Кореи падает из-за негативных явлений в экономике

10.01.2019 19:47
Фондовый рынок Южной Кореи падает из-за негативных явлений в экономике

В связи с ярко выраженными негативными явлениями в экономике, фондовые рынки Южной Кореи чувствуют ощутимые проблемы и трудности, сообщает ИА REGNUM. Несмотря на то, что отдельно взятые компании страны добились значительных экономических успехов, общее состояние фондовых бирж Южной Кореи «оставляет желать лучшего». Впервые за продолжительный отрезок времени рыночные индексы находятся в своих минимальных показателях. Общий уровень котировок снизился на показатель равный 20%, в сравнении с началом прошлого года.

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