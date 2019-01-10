Российские зрители предпочли отечественное кино в новогодние праздники

10.01.2019 17:44



Были подведены итоги посещаемости кинофильмов в новогодние каникулы, сообщает Облгазета.RU. В новогодние праздники жителями столицы для просмотра кинофильмов в кинотеатрах были выбраны картины российского производства. Доля российского кино составила порядка 72.9% от общей посещаемости кинотеатров всей сраны. Первое место по просмотру кинофильмов заняла картина «Т-34», кассовые сборы за праздничные дни превысил 1,3 млрд рублей.