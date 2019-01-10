Минпросвещения ужесточает правила усыновления и опеки

10.01.2019 16:01



Минпросвящение РФ завершила разработку законопроекта, ужесточающего требования к усыновителям и опекунам, сообщает Коммерсантъ. Если законодательством будет принят данный проект, то в силу он вступит с 1 января 2021 года. Законопроект запрещает приемной семье усыновлять более 1 ребенка в год, исключением будет если семья захочет усыновить родных братьев и сестер. Ужесточение закона об усыновлении началось в 2018 году в связи с рядом скандалов.