Реконструкцию Московского дворца молодежи начнут в 2020 году

10.01.2019 14:49



Перестройка Московского дворца молодежи в Хамовниках начнется уже 2020 году, сообщает REGNUM. Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, рассказал, что в процессе перестройки будут снесены ненужные постройки и отремонтированы помещения внутри здания. Все необходимые работы планируется провести в течении двух лет. На данный момент судьба объекта находится в руках архитекторов, на стадии проектирования.