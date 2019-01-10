Тушинский потоп: тоннель на Волоколамке уходит под воду
10.01.2019 14:20
В одном из округов Москвы был затоплен авто-тоннель, по территории которого проходит Волоколамское шоссе, сообщает Газета.ru. Причиной происшествия стал обвал грунта в районе 8 шлюза Москвы-реки, рассказали специалисты Мосгортранса. Движение по данном участку дороги из центра столицы перекрыто, ЦОДД рекомендует заранее выбирать пути объезда. На месте аварии ведутся работы по ликвидации затопления на территории тоннеля.
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