Тушинский потоп: тоннель на Волоколамке уходит под воду

10.01.2019 14:20



В одном из округов Москвы был затоплен авто-тоннель, по территории которого проходит Волоколамское шоссе, сообщает Газета.ru. Причиной происшествия стал обвал грунта в районе 8 шлюза Москвы-реки, рассказали специалисты Мосгортранса. Движение по данном участку дороги из центра столицы перекрыто, ЦОДД рекомендует заранее выбирать пути объезда. На месте аварии ведутся работы по ликвидации затопления на территории тоннеля.