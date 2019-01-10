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В Китае прошли испытания ЗРК С-400

10.01.2019 11:34
В Китае прошли испытания ЗРК С-400

В Китае завершились испытания российского ЗРК С-400, о чем в беседе с ТАСС проинформировал собеседник из военно-дипломатических кругов. По словам источника, вторая тестовая стрельба с участием китайских военных состоялась в декабре 2018 года. В ходе испытательных мероприятий одна ракета 48Н6Е, которая была выпущена огневой установкой, успешно поразила мишень, которая, как уточнил собеседник, летела на скорости порядка 600 м/с.

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