В Китае прошли испытания ЗРК С-400

10.01.2019 11:34



В Китае завершились испытания российского ЗРК С-400, о чем в беседе с ТАСС проинформировал собеседник из военно-дипломатических кругов. По словам источника, вторая тестовая стрельба с участием китайских военных состоялась в декабре 2018 года. В ходе испытательных мероприятий одна ракета 48Н6Е, которая была выпущена огневой установкой, успешно поразила мишень, которая, как уточнил собеседник, летела на скорости порядка 600 м/с.