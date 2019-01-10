В ЦАР может появиться российская база
Не исключено, что на территории Центральноафриканской республики может быть размещена военная база Российской Федерации. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра.
Этому заявлению предшествовало августовское соглашение между странами о военном сотрудничестве. Затем в Беренго появился центр, в котором инструкторы из России учат солдат ЦАР пользоваться оружием и преподают технику ведения боя.
Вместе с этим министр отметила, что конкретных переговоров о развитии российской базы еще не было, однако «такая возможность не исключается в рамочном соглашении».
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