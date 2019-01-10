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В 2020 году Россия возглавит Кимберлийский процесс

10.01.2019 10:30
В 2020 году Россия возглавит Кимберлийский процесс

Через два года Россия будет возглавлять Кимберлийский процесс, о чем в разговоре с РИА Новости сообщил замминистра финансов России Алексей Моисеев. Напомним, что это организация, которая ведет борьбу против теневого оборота алмазов на мировом рынке.

По словам собеседника агентства, ключевым направлением российского председательства будет являться борьба с вбросами синтетических камней. Кроме этого, планируется создать равные условия для всех участников мирового рынка.

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