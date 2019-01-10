Задержан подрядчик «Восточного», который пытался уехать из России

10.01.2019 09:33



В столичном аэропорту «Шереметьево» был задержан и далее заключен под стражу глава компании «Лео Телеком», который обвиняется в мошенничестве, совершенном во время подрядных работ на амурском космодроме «Восточный» (объем незаконно присвоенной суммы – около 26 миллионов рублей).

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на материалы суда, мужчина был задержан при попытке выехать во Вьетнам. Предоставить суду доказательства возвращения в Россию (обратный билет) он не смог.