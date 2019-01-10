В Хабаровском крае введен режим ЧС

10.01.2019 06:55



Из-за обрушения в конце 2018 года части сопки в реку Бурея неподалеку от поселка Чекунда Верхнебуреинского района Хабаровского края, власти региона приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Вместе с тем, глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов сообщил, что режим ЧС введен для того, чтобы предотвратить возможные последствия оползня, а не из-за существующей угрозы населенным пунктам Чекунда, Усть-Ургал и Эльга, которые входят в зону риска. По его словам, угрозы подтопления или других критических ситуаций в регионе нет, пишет РИА Новости.