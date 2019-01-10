Трамп не смог договориться с демократами о финансировании стены на гринце с Мексикой

10.01.2019 06:38



В Белом доме завершилась встреча президента США Дональда Трампа с председателем палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером демократического меньшинства в сенате Чаком Шумером, которая была организована Трампом в попытке решить вопрос о финансировании стены на границе с Мексикой и ситуацию с затянувшимся "шатдауном". Как сообщил в своем Twitter американский лидер, данная встреча стала "абсолютной тратой времени", так как оппоненты Трампа отказались поддержать строительство заграждения. В связи с чем, Дональд Трамп покинул встречу, так и не договорившись о завершении периода приостановки работы правительства США, пишет газета Известия.