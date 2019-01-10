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ЦБ перевел часть своих резервов в евро и юани

10.01.2019 05:39
ЦБ перевел часть своих резервов в евро и юани

Согласно информации, опубликованной в отчете Центрального банка России "Обзор деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте", еще в июне прошлого года регулятор принял решение изменить структуру своих международных резервов. Так доля доллара снизилась на 24,4 п.п., в то время как значительно повысилась доля других валют, таких, как евро (до 32%) и китайские юани (до 14,7%). Также ЦБ РФ увеличил и долю английских фунтов стерлингов (до 6,3%), японских иен (до 4,5%), канадских (до 2,9%) и австралийских (до 1%) долларов, пишет РИА Новости.

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