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Редкий синий пигмент, найденный в зубах средневековой женщины, переписывает историю

09.01.2019 23:39
Редкий синий пигмент, найденный в зубах средневековой женщины, переписывает историю

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, открытие редкого дорогого синего пигмента в зубной пластинке скелета средневековой женщины проливает свет на скрытую главу Средневековой истории, пишет СNN.

Исследователи изучили останки захоронения со средневекового кладбища, связанного с женским монастырем в Германии, где, по их мнению, женская община существовала еще в 10 веке. Есть несколько записей о самом монастыре, потому что он был уничтожен в огне после серии близлежащих сражений в 14 веке, но письменные записи датируются 1244 годом.

Исследователи изучали скелет женщины, которой, по оценкам, было от 45 до 60 лет, когда она умерла между 997 и 1162 годами. Сам скелет был ничем не примечателен, без видимых признаков травмы или инфекции. Но в ее зубах были синие пятна. Многочисленные спектрографические анализы показали, что синий пигмент-ультрамарин, редкий пигмент из измельченных камней лазурита. В то время это было так же дорого, как золото.

Ультрамарин и сусальное золото использовались для создания иллюстрированных рукописей и роскошных книг в монастырях, в основном для других религиозных учреждений и дворянства. Только самым искусным художникам разрешалось использовать их из-за их стоимости. То, что открытие было сделано в сельском немецком монастыре, неудивительно; книги в это время производились в монастырях по всей стране. Но женщины не были известны как иллюстраторы таких ценных творений.

"Только писцам и художникам исключительного мастерства было бы поручено его использование," - сказала Элисон Бич, соавтор исследования и историк в Университете штата Огайо.

В то же время второй автор работы и микробиоархеолог в Институте Макса Планка Моника Тромп подтвердила, что учитывая распределении пигмента во рту, исследователи пришли к выводу, что наиболее вероятным сценарием было то, что эта женщина сама рисовала пигментом и лизала конец кисти во время своей работы. Также, в ее скелете было мало свидетельств физического труда, что согласуется с пониманием того, что немецкие женщины в средневековых монашеских общинах часто были высокообразованными аристократками или представительницами дворянства.

"Здесь у нас есть прямые доказательства, что женщины занимались не только живописью, но и пользовались очень редким и дорогим пигментом, и в очень отдаленном месте," - сказала Кристина Уориннер, старший автор исследования и антрополог Института Макса Планка. "Вместе с тем, история этой женщины могла бы остаться скрытой навсегда без использования ею этих методов росписи. Интересно, сколько еще художников мы могли бы найти на средневековых кладбищах, если бы только посмотрели".

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