"Нафтогаз" подал новый иск против "Газпрома"

09.01.2019 23:04



В Стокгольмский арбитражный суд подан новый иск против российской корпорации "Газпром", на этот раз на $12 млрд. Иск подал украинский "Нафтогаз" в связи с тем, что по мнению руководства компании газотранспортная система Украины теряет данную сумму из-за того, что российская сторона не выполняет условия по транзитному контракту газа через территорию страны, а также из-за строительства "Газпромом" обходных путей для поставки российского газа в Европу, пишет Коммерсант.