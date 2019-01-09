Путин и Меркель обсудили ситуацию в Сирии

09.01.2019 22:41



Как сообщает официальный представитель Кремля, сегодня состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которых лидеры обсудили ситуацию в Сирии. В частности, главы государств обсудили проблемы формирования конституционного комитета Сирии, подтвердили свое намерение способствовать политическому урегулированию сирийского кризиса, а также необходимость координации действий с ООН, пишет РБК.