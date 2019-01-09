В ФАС прокомментировали рост цен на бензин в регионах

09.01.2019 22:27



Глава Управления по топливно-энергетическому комплексу Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Махонин прокомментировал рост цен на топливо в регионах. Так, по его словам, повышение цен на бензин составило не более 1,7%. Это согласуется с договоренностями, которые существуют между ведомством и нефтяными компаниями, направленными на стабилизацию топливного рынка России. Махонин подчеркнул, что повышение цен на бензин связано с повышением ставки НДС с 18 до 20% с начала текущего года, пишет газета Известия.